Лукашенко запретил просить у США отменить антибелорусские санкции

МИНСК, 22 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда в ходе переговоров с американской стороной не просил ее отменить введенные в отношении республики санкции, более того — он запретил белорусским дипломатам это делать.
Об этом глава государства рассказал в пятницу в беседе с журналистами.
Мы им (представителям США — Sputnik) сказали: "Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас.
Он также отметил, что в разговорах даже никогда не поднимал тему санкций, и может этим поклясться.
Глава государства рассказал, что представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, который, в частности, выступал в качестве переводчика во время контактов с представителями США, напомнил, «что надо Беларуси». По словам Лукашенко, сам он запретил просить об их снятии.
Санкции надо снимать.
При этом он подчеркнул, что для таких просьб нет особых причин, хотя санкции негативно влияют на жизнь страны. В данной связи Лукашенко отметил, что Беларусь давно находится под санкционным давлением Запада и уже адаптировалась к таким условиям, нашла новые рынки сбыта.
«Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет», — подчеркнул президент.
Лукашенко заявил, что если будут сняты санкции с авиакомпании «Белавиа», люди опять начнут спокойно летать по миру.
По словам президента Западу нужно отказаться от ограничительных мер, поскольку доходит до смешного: например, республика продолжает продавать свои калийные удобрения, и даже есть прирост в объеме их реализации. При этом он признал, что у страны есть потери в логистике, но имеются и плюсы — она получила за это время свои порты.