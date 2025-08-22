По словам президента Западу нужно отказаться от ограничительных мер, поскольку доходит до смешного: например, республика продолжает продавать свои калийные удобрения, и даже есть прирост в объеме их реализации. При этом он признал, что у страны есть потери в логистике, но имеются и плюсы — она получила за это время свои порты.