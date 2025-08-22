Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко объяснил свое умение делать верные политические прогнозы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, объяснил свое умение делать верные политические прогнозы, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Александр Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным: переговоры действительно состоялись. У Президента спросили, как ему удается давать такие прогнозы.

«Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт», — ответил белорусский лидер.

Президент привел следующий пример. После начала специальной военной операции Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а через некоторое время в Беларуси прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.

«Поэтому вот эта погруженность (и, как я говорю, Господь советовал, наверное)… Я из этого исхожу. И потом, я же знаю позицию Президента России, — добавил Александр Лукашенко. — Он же предлагал и предлагает (переговоры. — Прим. БЕЛТА). И сейчас надо за это схватиться, ибо (Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА) потеряет всю Украину».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше