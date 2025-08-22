Лукашенко объяснил свое умение делать верные политические прогнозы

За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Александр Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным: переговоры действительно состоялись. У Президента спросили, как ему удается давать такие прогнозы.
«Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт», — ответил белорусский лидер.
Президент привел следующий пример. После начала специальной военной операции Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а через некоторое время в Беларуси прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.
«Поэтому вот эта погруженность (и, как я говорю, Господь советовал, наверное)… Я из этого исхожу. И потом, я же знаю позицию Президента России, — добавил Александр Лукашенко. — Он же предлагал и предлагает (переговоры. — Прим. БЕЛТА). И сейчас надо за это схватиться, ибо (Владимир Зеленский. — Прим. БЕЛТА) потеряет всю Украину».