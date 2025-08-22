Ричмонд
ЕС выделил Киеву €4 млрд в преддверии Дня независимости Украины

Европа выделила Украине более €4 млрд помощи, сообщается на сайте Еврокомиссии.

Источник: Reuters

«В преддверии 34-й годовщины независимости Украины 24 августа ЕС посылает еще один мощный сигнал о своей непоколебимой поддержке, выделяя стране €4,05 млрд. Из них €3,05 млрд — через Фонд для Украины и €1 млрд — через программу макрофинансовой помощи (MFA) Европейской комиссии», — говорится в сообщении.

Средства в размере €3 млрд нужны для поддержания макрофинансовой стабильности Украины, укрепления ее государственной системы и проведения реформ. Оставшийся €1 млрд выделен в рамках кредита, который погашается за счет прибыли от замороженных активов России.

Брюссель уточнил, что всего с февраля 2022 года страны союза предоставили €168,9 млрд на помощь Украине.