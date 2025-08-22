Лукашенко заявил, что Китай может быть гарантом безопасности для Украины

Президент также упомянул о нежелании Владимира Зеленского, чтобы Китай был в числе таких гарантов, потому что эта страна якобы не предотвратила вооруженное столкновение. «Господь с вами! Китай должен был вмешаться в войну и предотвратить ее… Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было войны. А если Китай не будет гарантом безопасности… Он член Совета Безопасности — вы знаете, без Китая, без их гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Поэтому, прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать», — отметил белорусский президент.