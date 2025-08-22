Ричмонд
Лукашенко заявил, что Китай может быть гарантом безопасности для Украины

Лукашенко: Китай может быть гарантом в рамках урегулирования на Украине.

МИНСК, 22 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Китай может быть гарантом в рамках урегулирования на Украине: без его гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно.

«Когда речь идет о гарантиях безопасности, говорят о постоянных членах Совета безопасности (ООН — ред.). Говорят о США, КНР, других мощных странах, европейских, которые не являются членами Совбеза, — предоставить такие гарантии… “- приводит слова Лукашенко агентство Белта.

Президент также упомянул о нежелании Владимира Зеленского, чтобы Китай был в числе таких гарантов, потому что эта страна якобы не предотвратила вооруженное столкновение. «Господь с вами! Китай должен был вмешаться в войну и предотвратить ее… Это ты должен был делать все, чтобы у тебя не было войны. А если Китай не будет гарантом безопасности… Он член Совета Безопасности — вы знаете, без Китая, без их гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Поэтому, прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать», — отметил белорусский президент.

