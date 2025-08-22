Лукашенко сказал, что запретил просить у США об отмене санкций

Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с журналистами в пятницу, 22 августа, сказал, что запретил просить у США об отмене санкций, пишет БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом (подробнее мы писали здесь), уточнил, что это случилось не с «бухты-барахты». Он пояснил, что это в том числе результат определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной.
Глава государства обратил внимание, что белорусская сторона сделала ряд шагов навстречу и теперь их ждет от американской стороны.
— Мы им сказали: «Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали — Рыбаков (постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. — Ред.) ему сказал: “Вы знаете, что надо Беларуси”. Я запретил просить», — заявил президент Беларуси.
Александр Лукашенко обратил внимание, что для подобных просьб нет особых причин, хотя санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь Беларуси, однако страна уже смогла во многом приспособиться, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция.
— Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет, — отметил президент Беларуси.
Вместе с тем глава государства упомянул про санкции в отношении авиакомпания «Белавиа», а также в отношении поставок калийных удобрений.
— Ну, если снимут санкции с «Белавиа» и вы начнете спокойно летать по миру, наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на «Белавиа», — высказал мнение Александр Лукашенко.
Президент заметила, что есть возможность летать в Китай и оттуда во все страны, есть возможность летать по России.
— Самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать. Потому что это смешно — введение этих санкций. Калийные удобрения — все продаем, даже прирост, — уточнил глава государства.
Александр Лукашенко уточнил, что немного больше белорусская сторона теряет на логистике, однако за это время сумела получить свои порты.
— Я никогда не думал, что порт — это большой дефицит для страны. Страшный дефицит и большая выгода, — заявил президент Беларуси.
