Лукашенко сказал, что запретил просить у США об отмене санкций

— Мы им сказали: «Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали — Рыбаков (постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков. — Ред.) ему сказал: “Вы знаете, что надо Беларуси”. Я запретил просить», — заявил президент Беларуси.