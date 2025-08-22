Ричмонд
Генсек НАТО раскрыл гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности для Украины будет реализован в два этапа. Первый этап предусматривает заключение мирного соглашения, а второй — обеспечение поддержки со стороны европейских стран и США. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Суспільне».

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Сначала необходимо подписать мирное соглашение и усилить ВС Украины, заявил Рютте. Затем — гарантии от США и Европы.

Генеральный секретарь НАТО также отметил, что вопрос возможного размещения иностранных военных контингентов на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности пока остается предметом обсуждения.

Согласно сообщению AFP от 21 августа, украинская сторона в течение ближайших 7−10 дней ждет от США архитектуру гарантий безопасности. После этого Зеленский намерен инициировать проведение трехсторонних переговоров.

18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Стороны в числе прочих вопросов рассмотрели перспективы предоставления Украине гарантий безопасности после урегулирования конфликта с Россией. Позже на встрече лидерами ЕС Зеленский подтвердил, что в ходе диалога с Трампом он обсудил вопросы долгосрочных гарантий безопасности Украины.

