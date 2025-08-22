Генсек НАТО раскрыл гарантии безопасности для Украины

Сначала необходимо подписать мирное соглашение и усилить ВС Украины, заявил Рютте. Затем — гарантии от США и Европы.
Генеральный секретарь НАТО также отметил, что вопрос возможного размещения иностранных военных контингентов на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности пока остается предметом обсуждения.
Согласно сообщению AFP от 21 августа, украинская сторона в течение ближайших 7−10 дней ждет от США архитектуру гарантий безопасности. После этого Зеленский намерен инициировать проведение трехсторонних переговоров.
18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Стороны в числе прочих вопросов рассмотрели перспективы предоставления Украине гарантий безопасности после урегулирования конфликта с Россией. Позже на встрече лидерами ЕС Зеленский подтвердил, что в ходе диалога с Трампом он обсудил вопросы долгосрочных гарантий безопасности Украины.