Генсек НАТО раскрыл гарантии безопасности для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что процесс предоставления гарантий безопасности для Украины будет реализован в два этапа. Первый этап предусматривает заключение мирного соглашения, а второй — обеспечение поддержки со стороны европейских стран и США. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Суспільне».