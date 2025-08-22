В партии «Аманат» отреагировали на скандал с депутатом на Lexus

«В настоящее время в социальных сетях тиражируется информация о том, что депутат-самовыдвиженец Байдибекского районного маслихата, член партии “AMANAT” Ергали Аманбаев грубо нарушил правила дорожного движения. Учитывая характер совершенных им правонарушений, решением Бюро Политического совета Байдибекского районного филиала партии “AMANAT” по представлению районной комиссии партийного контроля Ергали Аманбаев привлечен к партийной ответственности в виде “выговора”. В целом, необходимо отметить, что партия “AMANAT” внимательно следит за соблюдением депутатами Устава партии, а также Кодекса этики члена партии», — сообщили в пресс-службе облфилиала «AMANAT».