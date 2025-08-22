В партии «Аманат» отреагировали на скандал с депутатом на Lexus

В Туркестанском областном филиале «AMANAT» прокомментировали инцидент с депутатом Байдибекского районного маслихата Ергали Аманбаевым, которого задержали в Шымкенте за грубые нарушения ПДД.
«В настоящее время в социальных сетях тиражируется информация о том, что депутат-самовыдвиженец Байдибекского районного маслихата, член партии “AMANAT” Ергали Аманбаев грубо нарушил правила дорожного движения. Учитывая характер совершенных им правонарушений, решением Бюро Политического совета Байдибекского районного филиала партии “AMANAT” по представлению районной комиссии партийного контроля Ергали Аманбаев привлечен к партийной ответственности в виде “выговора”. В целом, необходимо отметить, что партия “AMANAT” внимательно следит за соблюдением депутатами Устава партии, а также Кодекса этики члена партии», — сообщили в пресс-службе облфилиала «AMANAT».
Напомним, ранее в Шымкенте очевидцы сняли, как Аманбаев сидит за рулем Lexus LX 570 с подложными номерами. Видео с нарушителем опубликовал канал Михаила Козачкова. На кадрах видно, что депутат и его пассажиры не пристегнуты, автомобиль стоит на встречной полосе, а затем движется по ней задним ходом.
Позже полиция подтвердила, что за рулем находился именно Аманбаев, который также является директором ТОО «Карабатыр». В отношении него составили несколько протоколов: за использование подложных регистрационных номеров, езду по встречной полосе, отсутствие страховки, непристегнутый ремень, движение задним ходом в запрещенном месте и другие нарушения.
Автомобиль депутата изъяли и отправили на штрафстоянку. Сам Аманбаев был задержан, после чего с ним провели профилактическую беседу.