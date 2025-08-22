Лукашенко сказал, что влияет на его умение делать верные политические прогнозы

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами 22 августа сказал, что влияет на его умение делать верные политические прогнозы, пишет БелТА.
За три недели до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске президент Беларуси заявил о том, что российская сторона готова к переговорам. Данный прогноз оказался точным и переговоры состоялись. У Александра Лукашенко поинтересовались, как ему удается делать подобные прогнозы.
— Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт, — признался глава государства.
Президент Беларуси в качестве примера привел следующий. После начала специальной военной операции у Александра Лукашенко состоялся телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Спустя некоторое время на территории Беларуси прошли переговоры российской и украинской делегаций. Александр Лукашенко высказал мнение, что в том случае, если бы мирные переговоры оказались успешными на раннем этапе, то территориальные потери Украины были бы меньшими.
— Поэтому вот эта погруженность (и, как я говорю, Господь советовал, наверное)… Я из этого исхожу. И потом, я же знаю позицию президента России, — добавил Александр Лукашенко. — Он же предлагал и предлагает (переговоры. Ред.). И сейчас надо за это схватиться, ибо (Владимир Зеленский. — Ред.) потеряет всю Украину, — заявил президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об организации переговоров по Украине в Минске: «Я не болею “хотелками” организовать, но если надо — все сделаем».
Тем временем пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Кроме того, Лукашенко раскрыл детали мирного плана по Украине, который обсуждал с Трампом.