Что значит отказ США от обмена разведданными по Украине с союзниками

Что известно о запрете
О паузе в обмене разведданными между США и ее союзниками сообщил CBS. Телеканал уточнил, что распоряжение о запрете передачи сведений директор Национальной разведки Тулси Габбард отдала лично еще 20 июля, пишет «Лента.ру».
Согласно документу, который она подписала, разведывательные агентства страны обязаны прекратить поставлять данные членам альянса «Пять глаз», в который, кроме США, входят Британия, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Теперь вся аналитика и сведения о переговорах Москвы и Киева квалифицируются как NOFORN — «не подлежащие распространению за рубежом». Запрет Тулси Габбард не распространяется на дипломатическую информацию и военные оперативные данные.
Последствия решения США
Экс-сотрудник разведки Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и Министерства внутренней безопасности Стивен Кэш считает, что теперь странам Запада будет сложно придерживаться единой позиции. Ранее участники альянса владели полной информацией.
«Важно иметь общую разведывательную картину, чтобы политики и переговорщики могли координировать свои позиции и заключать максимально выгодные сделки или вести максимально выгодную войну», — заявил эксперт.
С мнением бывшего сотрудника ЦРУ согласилась экс-помощник министра внутренних дел США по борьбе с терроризмом Саманта Виноград. Она полагает, что отказ делиться данными ударит прежде всего по США, потому что союзники могут отдалиться и создать собственные разведывательные структуры. «Они начнут обсуждать вопросы, влияющие на нашу национальную безопасность, без нашего участия и учета нашей точки зрения», — объяснила она.
Бывший замглавы Пентагона Эзра Коэн утверждает, что отрицательного влияния на позицию союзников США решение Габбард не окажет. Он добавил, что Вашингтон и его партнеры по альянсу «Пять глаз» и ранее могли иметь разные позиции. Взгляды на урегулирование украинского кризиса у США и союзников разнятся, так что пауза в сотрудничестве вполне ожидаема.
Странное совпадение
Тулси Габбард ввела запрет на предоставление разведывательной информации почти одновременно с увольнением высокопоставленного аналитика ЦРУ. Фамилию сотрудницы СМИ не назвали, но указали, что она проработала в разведывательных органах более 20 лет и как раз специализировалась на России.
Инициатором ее увольнения был Дональд Трамп. В СМИ предположили, что карьера сотрудницы оборвалась, потому что в 2016 году она координировала сбор информации для доклада о якобы вмешательстве России в выборы. Вместе с ней допуска к секретным сведениям лишили еще 36 человек.
СМИ отмечают, что американская служба разведки после вступления в должность президента Дональда Трампа до сих пор не определилась со статусом России — в докладе для Конгресса США в марте 2025 года Москву не назвали противником, писала The New York Times. Однако Белый дом также не называет Кремль партнером.
Объединение «Пять глаз» было создано в 1946 году после Второй мировой войны. В альянс вошли США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. Союзники обменивались информацией, чтобы совместными усилиями влиять на политику Советского Союза. Участники объединения разделили секторы наблюдения. Так, Канада собирала разведывательную информацию в Арктике, а австралийские разведчики — на территории Тихого океана.