Минюст внес политолога Маркова* в реестр иноагентов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в перечень иностранных агентов политолога Сергея Маркова*, музыканта Дмитрия Нюберга* (Qianti), проекты «Алиф ТВ»* и Tamizdatproject*, следует из соответствующей базы ведомства.
«Двадцать второго августа в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Р. Д. Дугарова*, А. Б. Кордочкин*, С. А. Марков*, Д. С. Нюберг* (псевдоним Qianti — ред.), проект “Алиф ТВ”*, а также проект Tamizdatproject.org»*, — говорится в сообщении.
* Внесены в реестр иноагентов.