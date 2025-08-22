Ричмонд
В Совфеде рассказали, кому хочет угодить Зеленский отказом от мирных инициатив Трампа

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных инициатив Трампа обусловлен опасениями показать нелояльность по отношению к европейским лидерам. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Тут важно понять, что Зеленский находится в плену вот этих деятелей, которые вместе с ним подъехали в Вашингтон на встречу с Трампом. А эти деятели — это руководители Евросоюза и еще больше руководители Североатлантического блока [НАТО], которые полностью контролируют все мысли и действия вот этого человека», — отметил сенатор.

Карасин добавил, что Зеленский опасается брать на себя роль вольнодумца в диалоге с лидерами ЕС. «Он “бежит впереди паровоза”. Не дай бог, думает он, если его обвинят в какой-то гибкости или поиске каких-то развязок, тогда сами западники его снимут и заменят на кого-то еще. Вот его мысли», — говорит сенатор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о том, что Зеленский отклонил все мирные инициативы, выдвинутые Дональдом Трампом. Глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что Вашингтон предлагал несколько ключевых принципов урегулирования, включая отказ Украины от планов вступления в НАТО и готовность к обсуждению территориальных вопросов. Кроме того, Лавров указал, что глава киевского режима проигнорировал предложение об отмене ограничений на использование русского языка в публичной сфере.

