В Совфеде рассказали, кому хочет угодить Зеленский отказом от мирных инициатив Трампа

«Тут важно понять, что Зеленский находится в плену вот этих деятелей, которые вместе с ним подъехали в Вашингтон на встречу с Трампом. А эти деятели — это руководители Евросоюза и еще больше руководители Североатлантического блока [НАТО], которые полностью контролируют все мысли и действия вот этого человека», — отметил сенатор.