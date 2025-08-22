Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

«Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Они чем-то напоминают масло и уксус: не очень ладят по понятным причинам. Но посмотрим», — сказал американский лидер.
Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не принимать участие в возможных переговорах Путина с Зеленским. «Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — добавил глава Белого дома.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что президенты России и Украины встретятся лишь в случае, если появится готовая повестка для саммита. По его словам, на данный момент эта повестка «вообще не готова».