Трамп сравнил возможную встречу Путина и Зеленского с маслом и уксусом

Ранее Трамп заявил, что предпочел бы не принимать участие в возможных переговорах Путина с Зеленским. «Я бы предпочел не присутствовать. Я бы хотел, чтобы они встретились и посмотрели, что у них получится», — добавил глава Белого дома.