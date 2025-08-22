МИД обвинил Швецию в бездействии при атаке БПЛА на торгпредство России

«Эти инциденты происходят при полном бездействии (надеемся, что не при прямом участии) шведских властей, которые не в состоянии или, скорее всего, просто не хотят привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.
Захарова напомнила, что Стокгольм ратифицировал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, которая обязывает принимающую сторону обеспечивать «физическую безопасность и неприкосновенность» российских зарубежных представительств.
Ранее, 21 августа, пресс-служба российского посольства в Швеции сообщила о нападении на торгпредставительство с использованием неопознанного беспилотника — дрон сбросил на дипломатический объект пакет с краской. В сообщении подчеркивалось, что похожие случаи были также зафиксированы 17 июня и 5 июля, несмотря на то что над российскими дипломатическими учреждениями установлена бесполетная зона.
Дипломаты напомнили, что первые атаки дронов с краской начались более года назад и с тех пор расследование, проводимое шведской полицией, не дало каких-либо результатов.