МИД обвинил Швецию в бездействии при атаке БПЛА на торгпредство России

Швеция не справляется с выполнением обязательств по обеспечению безопасности в российских дипломатических учреждениях, из-за чего нападения на них стали носить систематический характер. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнюю атаку БПЛА на российское торговое представительство в шведском Лидингё под Стокгольмом.

Источник: РИА "Новости"

«Эти инциденты происходят при полном бездействии (надеемся, что не при прямом участии) шведских властей, которые не в состоянии или, скорее всего, просто не хотят привлечь виновных к ответственности», — говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства.

Захарова напомнила, что Стокгольм ратифицировал Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, которая обязывает принимающую сторону обеспечивать «физическую безопасность и неприкосновенность» российских зарубежных представительств.

Ранее, 21 августа, пресс-служба российского посольства в Швеции сообщила о нападении на торгпредставительство с использованием неопознанного беспилотника — дрон сбросил на дипломатический объект пакет с краской. В сообщении подчеркивалось, что похожие случаи были также зафиксированы 17 июня и 5 июля, несмотря на то что над российскими дипломатическими учреждениями установлена бесполетная зона.

Дипломаты напомнили, что первые атаки дронов с краской начались более года назад и с тех пор расследование, проводимое шведской полицией, не дало каких-либо результатов.

