СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России

«Он (Трамп. — Прим. ред.) давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому ее нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку», — заявил бывший чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.