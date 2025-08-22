СМИ: Трамп считает, что Украине придется заключить мир на условиях России

«Трамп, продолжил высокопоставленный чиновник, считает, что Украине придется принять сделку, в основном на условиях России, чтобы положить конец войне», — пишет издание.
Как сообщили газете три осведомленных источника, американский лидер не хочет оказывать давление на Москву, так как убежден, что у него больше рычагов влияния на Киев и европейских союзников.
«Он (Трамп. — Прим. ред.) давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и поэтому ее нужно задабривать для мирных переговоров. Украина, с другой стороны, сильно зависит от США в плане поставок оружия и разведданных. Поэтому есть больше рычагов давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку», — заявил бывший чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.
Переговоры по Украине
Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Президент Владимир Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.