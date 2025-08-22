Рютте заявил, что НАТО планирует укрепить ВСУ после завершения конфликта

Американский телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты считают, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе обеспечения гарантий безопасности для Украины. При этом Вашингтон не исключает, что американские пилоты могли бы принять участие в патрулировании воздушного пространства Украины. В НАТО заявляют, что будут укреплять ВСУ даже после завершения СВО. В свою очередь Россия выступает против любых гарантий безопасности, которые будут представлять угрозу Москве. О каких гарантия идет речь и почему этот вопрос так важен для России — в материале «Газеты.Ru».