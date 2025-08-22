Ричмонд
Лукашенко сообщил, что Путин отказался ударить «Орешником» по Киеву

Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин отказался ударить ракетой «Орешник» по правительственным объектам в Киеве, поскольку настроен на урегулирование конфликта. Белорусский лидер подчеркнул, что Европа не сможет помешать Дональду Трампу добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. По его мнению, украинским властям нужно «остановиться» уже сегодня, чтобы сохранить свою страну. Подробности беседы президента Белоруссии с журналистами — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Российский лидер Владимир Путин отказался атаковать правительственные объекты Украины в Киеве с помощью ракетного комплекса средней дальности «Орешник», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Путин сказал: “Ни в коем случае”. Если бы бахнули “Орешником” по центрам, как они говорят, принятия решения, там бы ничего не осталось», — отметил он в ходе общения с журналистами.

Лукашенко обратил внимание на то, что у Москвы была возможность применить комплекс по более чувствительным для Киева объектам, но этого не было сделано, поскольку Россия настроена на мирное урегулирование, пишет «БелТА».

«После того, как они [российские войска] “Орешником” нанесли удар по крупному заводу, где под землей 8−10 этажей и где они [украинцы] могли что-то производить, украинцы поняли: беда. Могут же бабахнуть и по Банковой», — добавил белорусский лидер.

Вооруженные силы России ударили ракетой «Орешник» по военному заводу «Южмаш» в Днепре 21 ноября 2024 года. Путин подчеркнул, что объект был атакован в ответ на применение украинскими войсками западных дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow по территории России.

«Вынуждены пристроиться в хвост».

Также Лукашенко рассказал о мирном плане по Украине, о котором говорил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По словам белорусского лидера, для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но самое главное сейчас — «остановить боевые действия и гибель людей».

В первую очередь речь может идти об установлении воздушного перемирия и прекращении огня на линии соприкосновения, считает он.

«То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе. Вы же видите, что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России, и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет. Путин же это понимает не хуже, чем я», — отметил Лукашенко.

Президент Белоруссии выразил уверенность, что Европа не сможет помешать Трампу добиться урегулирования украинского конфликта. Европейские лидеры, наоборот, должны «подключиться и сыграть какую-то свою роль». Однако им будет непросто это сделать после срыва Минских соглашений, подчеркнул он. В связи с этим у Европы останется два варианта.

«Европейцы будут вынуждены или проглотить пилюлю, или же хотя бы пристроиться в хвост», — спрогнозировал Лукашенко.

Если российская и украинская стороны решат встретиться на территории Белоруссии, то все организуют на должном уровне «хоть завтра», заявил Лукашенко. При этом он заверил, что «не болеет “хотелками” провести переговоры по Украине в “идеальном месте” — Минске.

В числе городов, где могла бы состояться встреча Путина и Зеленского, СМИ называли Будапешт, Рим, Ватикан, Женеву и Хельсинки. Украинский лидер соглашается на Швейцарию, Австрию и Турцию, пишет УНИАН.

«Зеленскому надо немножко думать».

Когда заходит речь о гарантиях безопасности, то говорят о постоянных членах Совета Безопасности ООН — Соединенных Штатах, Китае, других «мощных странах», в том числе и Белоруссии, продолжил Лукашенко. Но Зеленский не желает видеть КНР в этом списке, поскольку эта страна якобы не предотвратила боевые действия, заметил белорусский лидер.

«Это ты [Зеленский] должен был делать все, чтобы у тебя не было войны. А если Китай не будет гарантом безопасности (он член Совета Безопасности), вы знаете, без Китая, без их гарантий безопасности в любой точке мир обеспечить очень сложно. Поэтому, прежде чем бряцать языком, Зеленскому надо немножко думать», — отреагировал Лукашенко.

Он допустил, что Белоруссия может выступить в числе гарантов безопасности для Украины, если поступит такая просьба: «Подключимся. Но не рвемся туда».

Белорусский лидер также отметил, что некоторые европейские страны, стремящиеся стать гарантами для Киева, желают ввести на Украину свои войска и усилить ВСУ. Но Москва «категорически против». По мнению президента Белоруссии, нужно быть реалистами: если сейчас удастся договориться о сокращении украинской армии или же об ограничениях на объемы вооружений, то это не значит, что в будущем «не мытьем, так катанием» ситуация не может измениться.

«Будем настаивать с россиянами, чтобы этого не было. Чтобы они [Украина] не были агрессивной страной, чтобы это не было плацдармом для нападения на нас в будущем», — добавил Лукашенко.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров Европы во время визита в США продвинуть свою стратегию, которая связана с желанием изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

«Россия доминирует».

Переговоры между Путиным и Трампом, которые состоялись на Аляске 15 августа, позволили Соединенным Штатам «понять Россию в этой войне», отметил Лукашенко. Позиция Москвы по урегулированию конфликта и в целом текущая обстановка на фронте стали более ясными для Вашингтона, подчеркнул он.

«Как ни говори, все-таки позиция России для будущего мира важнее, чем украинская. Почему? Потому что Россия доминирует сегодня на фронте, очень сильно доминирует», — сказал белорусский лидер.

Аналогичное мнение высказал Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами в мае, писало агентство Bloomberg.

Лукашенко также обратил внимание на то, что ~нынешнее положение дел крайне опасно для Киева~.

«Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще», — резюмировал Лукашенко.

