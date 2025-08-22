Bloomberg написал об ошибках Европы, которые копились десятилетиями

Le Monde в июле отмечала слабость Европы еще перед одной крупной державой — Китаем. В колонке о встрече лидеров союза и КНР отмечалось, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште пришлось смириться с тем, что они приехали в Китай, а не руководитель республики Си Цзиньпин — к ним, в то время как в Москву он ездит достаточно часто. Газета также отмечала, что стороны не смогли найти большого количества точек соприкосновения.