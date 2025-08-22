Bloomberg написал об ошибках Европы, которые копились десятилетиями

Европа за последние три с лишним десятилетия накопила массу ошибок, которые привели ее к положению «на коленях перед угрожающей Россией» и уязвимому перед США, пишет Bloomberg.
Колумнист Джон Аутерс перечисляет события европейской жизни, начиная с 1990-х, многие из которых не кажутся очевидными ошибками: это воссоединение Германии (которое в итоге привело к инфляции в объединенной стране), масштабное введение евро (в конце концов вылившееся в масштабный кризис в еврозоне), расширение союза до 27 членов.
Отдельно он выделяет то, что Европа «недооценила Россию», это вылилось в проблемы для Украины и военный конфликт там, при этом в попытке противостоять Москве в виде санкций ЕС не добился ожидавшегося успеха.
«Кто бы ни был виноват, силы, пришедшие в движение в 1989 году, сталкиваются друг с другом: разгневанная Россия, отвергнувшая рыночный либерализм, угрожает слабой и неэффективной Европе. 1990-е были мучительно упущенной возможностью», — заключает автор.
Также в конце колонки он цитирует экономиста Джеффри Сакса, который посоветовал Европе вести переговоры с Россией и стать ее главным торговым партнером.
Le Monde в июле отмечала слабость Европы еще перед одной крупной державой — Китаем. В колонке о встрече лидеров союза и КНР отмечалось, что председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште пришлось смириться с тем, что они приехали в Китай, а не руководитель республики Си Цзиньпин — к ним, в то время как в Москву он ездит достаточно часто. Газета также отмечала, что стороны не смогли найти большого количества точек соприкосновения.
Кроме того, подчеркивает Le Monde, если США заметили «китайскую угрозу» раньше, то ЕС ее долго игнорировал и теперь столкнулся с риском одновременно на двух фронтах: российско-украинском и китайском, где наблюдается дисбаланс в торговле (дефицит — €300 млрд). При этом уверенности, что Брюссель понимает, как решать эти проблемы, нет.