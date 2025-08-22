МИД РФ опроверг обвинения западных СМИ в «подрыве» процесса урегулирования

Спекулятивные публикации некоторых западных СМИ о якобы подрыве российской стороной процесса урегулирования не соответствуют действительности, заявили в МИД РФ.
Ведомство обратило внимание на материалы Bloomberg, The Wall Street Journal и ряда других западных изданий, где министра иностранных дел России Сергея Лаврова «буквально обвинили» в якобы нарушении российско-американских договоренностей на высшем уровне во время встречи на Аляске.
Поводом для подобных оценок стали его высказывания о недопустимости исключения России из возможных будущих гарантий безопасности для Украины.
В министерстве подчеркнули, что слова Лаврова не могут трактоваться как «подрыв процесса урегулирования».
«Российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные президентом России тезисы по проблематике украинского кризиса. Не лишним в данной ситуации будет напомнить, что, согласно Конституции РФ, именно президент России определяет основные направления внешней политики страны, а МИД реализует определяемый президентом внешнеполитический курс, что и делает лично Лавров. Поэтому говорить о каком-то “подрыве” чего-либо со стороны министерства попросту несерьезно», — отметили в ведомстве.
В МИД также добавили, что подобные публикации западных СМИ являются недобросовестными спекуляциями на острых международных темах и вновь призвали критически оценивать подобные материалы.
Ранее сообщалось, что Зеленский отклонил все предложенные президентом США варианты разрешения украинского конфликта.