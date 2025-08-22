МИД РФ опроверг обвинения западных СМИ в «подрыве» процесса урегулирования

«Российскую позицию отличает последовательность, а заявления министра подтверждают неоднократно озвученные президентом России тезисы по проблематике украинского кризиса. Не лишним в данной ситуации будет напомнить, что, согласно Конституции РФ, именно президент России определяет основные направления внешней политики страны, а МИД реализует определяемый президентом внешнеполитический курс, что и делает лично Лавров. Поэтому говорить о каком-то “подрыве” чего-либо со стороны министерства попросту несерьезно», — отметили в ведомстве.