Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москва и Баку на фоне охлаждения договорились сотрудничать в энергетике

Россия и Азербайджан наметили ориентиры для будущей совместной работы, в приоритете — сотрудничество в энергетике и развитие транспортных связей, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Источник: РИА "Новости"

В Астрахани 22 августа состоялось 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах.

По словам Оверчука, российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди приоритетов Оверчук отметил совместную работу по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики и сотрудничество на Каспии.

Россия является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана, занимая третье место во внешней торговле республики. На рынке Азербайджана представлено порядка 1800 компаний с участием российского капитала.

«Значительное сотрудничество развивается в области автомобилестроения. На территории Азербайджана присутствует целый ряд известных российских автопроизводителей», — добавил Оверчук.

В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации.

«Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.

Обострение в отношениях двух стран наступило после задержания в Екатеринбурге по обвинению в серии убийств и покушений уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых, оба фигуранта скончались после обысков. Азербайджан возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан, не согласившись с версией СК о том, что один из них умер от сердечной недостаточности.

Узнать больше по теме
Алексей Оверчук: биография вице-премьера России и верного помощника Михаила Мишустина
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук бережет информацию о личной жизни, а все его интервью и комментарии касаются лишь его профессиональных интересов. Какой путь прошел вице-премьер и как сильно он связан с Михаилом Мишустиным — рассказываем в материале.
Читать дальше