Москва и Баку на фоне охлаждения договорились сотрудничать в энергетике

В Астрахани 22 августа состоялось 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами под председательством Оверчука и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Стороны договорились развивать сотрудничество сразу в нескольких сферах.
По словам Оверчука, российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди приоритетов Оверчук отметил совместную работу по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики и сотрудничество на Каспии.
Россия является одним из ключевых экономических партнеров Азербайджана, занимая третье место во внешней торговле республики. На рынке Азербайджана представлено порядка 1800 компаний с участием российского капитала.
«Значительное сотрудничество развивается в области автомобилестроения. На территории Азербайджана присутствует целый ряд известных российских автопроизводителей», — добавил Оверчук.
В июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас в российско-азербайджанских отношениях наступил сложный период, но Москва надеется на скорое урегулирование ситуации.
«Иногда случается, что в отношениях двух стран происходят сложные периоды. Сейчас один из таких периодов. Мы надеемся, что этот период пройдет, мы считаем, что, действительно, сотрудничество двух стран приносит взаимную выгоду», — сказал он.
Обострение в отношениях двух стран наступило после задержания в Екатеринбурге по обвинению в серии убийств и покушений уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых, оба фигуранта скончались после обысков. Азербайджан возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан, не согласившись с версией СК о том, что один из них умер от сердечной недостаточности.