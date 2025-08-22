Москва и Баку на фоне охлаждения договорились сотрудничать в энергетике

Обострение в отношениях двух стран наступило после задержания в Екатеринбурге по обвинению в серии убийств и покушений уроженцев Азербайджана братьев Сафаровых, оба фигуранта скончались после обысков. Азербайджан возбудил уголовное дело по факту гибели своих граждан, не согласившись с версией СК о том, что один из них умер от сердечной недостаточности.