«Положите конец безумию»: В Германии призвали отменить санкции против России

Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» были атакованы в результате диверсий. Россию не допустили к расследованию инцидентов. Немецкие следователи предположили, что за взрывами может стоять некий «украинский дайвер». Однако президент России Владимир Путин обвинил в организации диверсии спецслужбы США, добавив, что Евросоюз осведомлён об истинных виновниках, но замалчивает это. 21 августа появилась информация о задержании в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам, куда он приехал на отдых. В настоящее время он арестован.