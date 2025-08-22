Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Положите конец безумию»: В Германии призвали отменить санкции против России

В партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» потребовали отменить антироссийские санкции и возобновить работу газопроводов «Северный поток». Об этом заявила внешнеполитический эксперт политсилы Севим Дагделен.

Источник: Life.ru

«Остановите это экономическое самоубийство! Запустите “Северный поток”, снизьте цены на энергоносители и положите конец безумию», — написала Дагделен в соцсети Х.

Аналитик также обратилась к правительству Германии с призывом возобновить работу газопроводов «Северный поток», добиться снижения цен на энергоносители и отменить санкции, чтобы предотвратить массовую потерю рабочих мест в стране.

Напомним, 26 сентября 2022 года газопроводы «Северный поток» были атакованы в результате диверсий. Россию не допустили к расследованию инцидентов. Немецкие следователи предположили, что за взрывами может стоять некий «украинский дайвер». Однако президент России Владимир Путин обвинил в организации диверсии спецслужбы США, добавив, что Евросоюз осведомлён об истинных виновниках, но замалчивает это. 21 августа появилась информация о задержании в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрывам, куда он приехал на отдых. В настоящее время он арестован.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше