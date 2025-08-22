Пеллегрини дал оценку реакции Трампа на атаку на «Дружбу»

Петер Пеллегрини, словацкий президент, подчеркнул свою признательность за то, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на удар украинских вооруженных сил по нефтепроводной системе «Дружба».
Он также выразил надежду на солидарность и помощь со стороны стран-членов Европейского союза в этом вопросе.
