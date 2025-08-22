Ричмонд
Трамп раскрыл, когда решится вопрос со следующим раундом переговоров по Украине

Трамп: Судьба переговоров по Украине решится в ближайшие две недели.

Источник: Комсомольская правда

Судьба переговорного процесса по кризису на Украине станет ясна в течение предстоящих двух недель. Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«В следующие несколько недель будет многое происходить», — заявил американский политик.

Он уточнил, что по истечении этого срока администрация США примет решение о дальнейшем курсе и не исключил возможности пересмотра своей позиции по данному вопросу.

Трамп добавил, что намерен оценить будущую встречу между лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, поскольку именно он инициировал их переговоры. По его словам, через две недели у него будет достаточно информации, чтобы понять, на чьей стороне ответственность за отсутствие прогресса в процессе по мирной сделке.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что трехсторонняя встреча с лидерами России и Украины возможна только после того, как Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры. Однако сам глава США решил не участвовать в подготовке этих переговоров.

