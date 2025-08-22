Трамп сделал заявление о визите Путина в США: вот что он сказал

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на возможное участие Владимира Путина в чемпионате мира по футболу, который пройдет в Соединенных Штатах в следующем году. Об этом политик сообщил во время пресс-конференции в Белом доме.
По мнению президента, такое событие может стать площадкой для важного международного диалога, а также сигналом к сближению позиций России и западных стран.
Ранее Дональд Трамп сообщал, что трехсторонняя встреча с президентами Российской Федерации и Украины возможна только после того, как Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут двусторонние переговоры.
