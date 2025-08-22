Ричмонд
Трамп анонсировал «очень важное решение» по Украине в течение двух недель

ВАШИНГТОН, 22 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять «очень важное решение» по Украине, исходя из дальнейших действий Москвы и Киева.

Источник: Reuters

«Через две недели вы узнаете, каким будет ход событий. Думаю, к этому времени я пойму подход России и, откровенно говоря, Украины. В конце концов, есть два пути, и по истечении двух недель я приму решение», — сказал он.

При этом американский лидер отметил, что может фактически выйти из процесса урегулирования.

«Я собираюсь принять решение о том, что нам делать, и это будет очень важное решение: будут ли это масштабные санкции, масштабные пошлины или и то, и другое, или мы ничего не сделаем и скажем: “Это ваша борьба”, — отметил Трамп.

Переговоры по Украине.

Пятнадцатого августа на Аляске прошел российско-американский саммит. Путин и Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили общий настрой на результат и большое количество направлений для совместной работы. Лидеры также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.

В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.

В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.

