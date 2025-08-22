Трамп заявил, что через две недели определит развитие событий вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель определит дальнейшее развитие событий, связанных с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил в ходе недавнего выступления. «Меня ничего не радует в этом конфликте. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Во время того же заявления глава Белого дома раскрыл, когда решится вопрос со следующим раундом переговоров по Украине.
Ранее президент США заявил, что предпочёл бы не присутствовать на возможных переговорах между российским лидером Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.