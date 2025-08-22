Трамп заявил, что через две недели определит развитие событий вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель определит дальнейшее развитие событий, связанных с ситуацией вокруг Украины. Об этом он сообщил в ходе недавнего выступления. «Меня ничего не радует в этом конфликте. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.