Трамп пообещал очень важное решение по Украине в ближайшее время

Трамп заявил, что за 2 недели хочет узнать о подходах РФ и Украины к урегулированию конфликта.
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении в ближайшие две недели принять «очень важное решение» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом Трамп заявил 22 августа в Овальном кабинете Белого дома.
«Мы примем решение, это будет очень важное решение. И речь будет идти либо о крупных санкциях, пошлинах, или мы ничего не будем делать, может быть. Если бы я был президентом, этого конфликта бы вообще не было», — сказал Трамп, комментируя возможные меры в отношении Москвы и Киева. Слова передал Fox News.
По словам Трампа, дальнейшие действия Вашингтона зависят от развития ситуации между Россией и Украиной в ближайшее время. Он подчеркнул, что рассматривает широкий спектр вариантов, включая введение новых экономических ограничений или, напротив, воздержание от каких-либо шагов.
Ранее Дональд Трамп уже заявлял о необходимости заключения мирного соглашения между Россией и Украиной в течение ближайших 10−12 дней, угрожая введением 100-процентных вторичных тарифов на покупателей российских энергоресурсов в случае отказа Москвы от перемирия. Эти заявления сопровождались снижением российского фондового рынка и ростом напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.