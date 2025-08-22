Трамп пообещал в течение 2 недель принять «очень важное решение» по Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять «очень важное решение» по вопросу урегулирования ситуации на Украине.
Он также уточнил, что в тот же срок прояснится ситуация с дальнейшими переговорами по Украине.
По его словам, итоговый шаг будет зависеть от последующих действий Москвы и Киева.
Трамп уточнил, что «очень важное решение» по Украине может включать разные варианты — от введения санкций и пошлин до полного отказа от каких-либо действий.
«Меня совершенно ничего не радует в этом конфликте. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами.