Трамп пообещал в течение 2 недель принять «очень важное решение» по Украине

Трамп заявил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие 2 недели.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в течение двух недель намерен принять «очень важное решение» по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

Он также уточнил, что в тот же срок прояснится ситуация с дальнейшими переговорами по Украине.

По его словам, итоговый шаг будет зависеть от последующих действий Москвы и Киева.

Трамп уточнил, что «очень важное решение» по Украине может включать разные варианты — от введения санкций и пошлин до полного отказа от каких-либо действий.

«Меня совершенно ничего не радует в этом конфликте. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет. Думаю, в ближайшие две недели мы узнаем, чем все обернется. И лучше, чтобы я был рад», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами.

