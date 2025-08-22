Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп установил для себя двухнедельный срок для оценки ситуации на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает прояснения ситуации вокруг Украины в ближайшие две недели. В ходе пресс-конференции в Белом доме он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.

Источник: Life.ru

«Меня ничего не радует. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Также Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты. Вместе с тем республиканец показал свою совместную с российским лидером фотографию.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше