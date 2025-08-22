Трамп установил для себя двухнедельный срок для оценки ситуации на Украине

«Меня ничего не радует. Ничего. Абсолютно не радует. Посмотрим, что будет дальше. Думаю, в течение следующих двух недель мы узнаем, в какую сторону будут развиваться события», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов.
Также Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на ЧМ-2026 по футболу в Соединённые Штаты. Вместе с тем республиканец показал свою совместную с российским лидером фотографию.
