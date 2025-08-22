Трамп предположил, что возможная встреча Путина и Зеленского будет неэффективной

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что возможная встреча президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского может не дать ожидаемых результатов без дополнительных усилий. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
«Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет. Говорят, вы должны быть там. Может, это правда, а может, и нет», — рассказал американский лидер.
Недавно Дональд Трамп заявил, что отношения между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским далеки от идеальных. Однако глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон намерен оценить, смогут ли они найти общий язык и совместными усилиями разрешить конфликт в Украине.
Кроме того, хозяин Овального кабинета заявил, что ему предпочтительнее не присутствовать на возможных мирных переговорах между российским лидером и главой киевского режима.