Трамп, не стесняясь, похвастался фотографией с Путиным на Аляске

«Владимир Путин, который, я верю, приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать, в зависимости от того, что произойдет. В ближайшие пару недель у нас много чего произойдет. Но я подумал, что это хорошая его фотография. Хорошо с моей стороны, но мило с его. Так что это было очень мило», — цитирует Трампа Clash Report.