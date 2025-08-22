Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп, не стесняясь, похвастался фотографией с Путиным на Аляске

Дональд Трамп продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время недавнего саммита на Аляске. Американский лидер также допустил возможность визита Путина на чемпионат мира по футболу в США. Об этом он заявил в Овальном кабинете Белого дома.

Распечатанную фотографиую с Путиным Трамп показал журналистам.

Дональд Трамп продемонстрировал фотографию с президентом России Владимиром Путиным, сделанную во время недавнего саммита на Аляске. Американский лидер также допустил возможность визита Путина на чемпионат мира по футболу в США. Об этом он заявил в Овальном кабинете Белого дома.

«Владимир Путин, который, я верю, приедет, в зависимости от того, что произойдет. Он может приехать, а может и не приехать, в зависимости от того, что произойдет. В ближайшие пару недель у нас много чего произойдет. Но я подумал, что это хорошая его фотография. Хорошо с моей стороны, но мило с его. Так что это было очень мило», — цитирует Трампа Clash Report.

Ранее президент США заявил о намерении в ближайшие две недели принять «очень важное решение» по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, дальнейшие действия Вашингтона зависят от развития ситуации между Россией и Украиной в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше