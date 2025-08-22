Ричмонд
Трамп пообещал за две недели найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в течение двух недель определить виновных в застопорившихся мирных переговорах между Россией и Украиной. Заявление было сделано в Белом доме во время общения с журналистами.

Источник: Life.ru

«Я посмотрю, чья это вина. Я точно знаю, что я делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них [у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского] встреча, будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать», — заявил Трамп.

Кроме того, в ближайшие две недели Трамп ожидает прояснения ситуации вокруг Украины, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация. Он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.

