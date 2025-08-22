Трамп пообещал за две недели найти виновного в пробуксовке переговоров по Украине

«Я посмотрю, чья это вина. Я точно знаю, что я делаю. Мы посмотрим, состоится ли у них [у президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского] встреча, будет интересно посмотреть. А если нет, то почему они не провели встречу? Ведь я попросил их провести встречу. Через две недели я буду знать, что буду делать», — заявил Трамп.
Кроме того, в ближайшие две недели Трамп ожидает прояснения ситуации вокруг Украины, чтобы понять, в какую сторону развивается ситуация. Он также заявил, что его «ничего не радует» в конфликте.
