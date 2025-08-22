Путин возложил цветы к памятнику Юлию Харитону в Сарове

Академик Юлий Харитон (1904−1996) считается второй по значимости фигурой в советском атомном проекте после Игоря Курчатова. Именно он в 1946 году выбрал окрестности Саровского монастыря, располагавшегося неподалеку от Горького (ныне Нижнего Новгорода), для создания специализированного центра, которым руководил свыше четырех десятилетий.