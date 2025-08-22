Ричмонд
Путин возложил цветы к памятнику Юлию Харитону в Сарове

Монумент расположен у здания Дома ученых.

Президент России Владимир Путин посетил закрытый город Саров, где по традиции возложил букет алых роз к памятнику выдающемуся советскому физику Юлию Харитону, одному из создателей отечественной ядерной бомбы. Монумент расположен у здания Дома ученых.

Возлагая цветы, глава государства опустился на одно колено перед бюстом ученого, сыгравшего ключевую роль в формировании саровского научного центра. Достижения этого центра обеспечили надежную обороноспособность Советского Союза в период холодной войны.

Академик Юлий Харитон (1904−1996) считается второй по значимости фигурой в советском атомном проекте после Игоря Курчатова. Именно он в 1946 году выбрал окрестности Саровского монастыря, располагавшегося неподалеку от Горького (ныне Нижнего Новгорода), для создания специализированного центра, которым руководил свыше четырех десятилетий.

Ранее сообщалось, что Владимира Путина в Сарове встретили Сергей Кириенко, Денис Мантуров, Валерий Герасимов, Алексей Лихачев, Валентин Костюков, Игорь Комаров и губернатор Глеб Никитин.

