Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко категорически отверг предположения о том, что его страна планирует нападение на Украину. Он подчеркнул, что белорусские войска будут задействованы исключительно для защиты собственной территории в случае внешней агрессии. Лукашенко также призвал к спокойствию, заявив, что Украина не представляет угрозы для Белоруссии.

Источник: Life.ru

«Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.

Ранее Белоруссия выразила готовность организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Минск не настаивает на посредничестве, но при необходимости обеспечит встречу для мирного урегулирования.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше