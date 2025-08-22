Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать

«Это невозможно. Зачем нам это нужно? Мы никогда не ставили перед собой таких целей. Воевать мы будем только в одном случае: если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами», — сказал Лукашенко в разговоре с журналистами.
Ранее Белоруссия выразила готовность организовать переговоры между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Минск не настаивает на посредничестве, но при необходимости обеспечит встречу для мирного урегулирования.