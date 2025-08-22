Ричмонд
Министр обороны США Хегсет уволил главу военной разведки из-за утраты доверия

Министр обороны США Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, который возглавлял разведывательное управление Пентагона, сообщает The Washington Post со ссылкой на два источника.

Источник: Reuters

В Пентагоне конкретную причину увольнения не раскрыли, ограничившись формулировкой «утрата доверия». Такая формулировка, как поясняет издание, уже использовалась Хегсетом при объяснении отставок других высокопоставленных военных офицеров.

Решение уволить Джеффри Круза стало последним в серии перестановок в руководстве органов национальной безопасности США. По данным Politico, в ведомстве царит «полный хаос» из-за ожесточенной борьбы советников Хегсета, что приводит к актам мести, неожиданным увольнениям и обвинениям в утечках информации.