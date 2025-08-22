Министр обороны США Хегсет уволил главу военной разведки из-за утраты доверия

Решение уволить Джеффри Круза стало последним в серии перестановок в руководстве органов национальной безопасности США. По данным Politico, в ведомстве царит «полный хаос» из-за ожесточенной борьбы советников Хегсета, что приводит к актам мести, неожиданным увольнениям и обвинениям в утечках информации.