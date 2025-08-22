Ричмонд
Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с недружественными странами

Путин отметил, что РФ продолжает активное участие в международном сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет сотрудничество с рядом недружественных стран в области атомной энергетики, в том числе осуществляя поставки ядерного топлива. Об этом глава государства сообщил во время визита в Саров.

«Мы и сейчас работаем с некоторыми странами, которые считаются недружественными, в атомной сфере, включая поставки ядерного топлива», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия остаётся активным участником международного сотрудничества в этой отрасли, несмотря на сложные политические отношения.