Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет сотрудничество с рядом недружественных стран в области атомной энергетики, в том числе осуществляя поставки ядерного топлива. Об этом глава государства сообщил во время визита в Саров.
«Мы и сейчас работаем с некоторыми странами, которые считаются недружественными, в атомной сфере, включая поставки ядерного топлива», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что Россия остаётся активным участником международного сотрудничества в этой отрасли, несмотря на сложные политические отношения.