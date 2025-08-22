Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал хорошей встречу с Трампом на Аляске

Путин отметил, что с приходом Трампа отношения России и США могут нормализоваться.

Источник: Комсомольская правда

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске прошла успешно. Об этом заявил президент России. По его словам, переговоры с американским лидером дают надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.

Путин отметил, что с приходом Трампа в Белый дом появилась возможность для налаживания диалога. Он считает, что отношения между Россией и США могут выйти на новый уровень.

Также российский лидер сообщил, что ведомства двух стран продолжают работать над договоренностями, достигнутыми на саммите. Контакты между Москвой и Вашингтоном не прекращаются, что подтверждает важность встречи на Аляске.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп рассказал, что хранит фотографию с Владимиром Путиным в своем рабочем столе. Это, по его мнению, символизирует важность личных контактов между лидерами двух стран.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше