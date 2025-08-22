Путин назвал хорошей встречу с Трампом на Аляске

Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом на Аляске прошла успешно. Об этом заявил президент России. По его словам, переговоры с американским лидером дают надежду на улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном.
Путин отметил, что с приходом Трампа в Белый дом появилась возможность для налаживания диалога. Он считает, что отношения между Россией и США могут выйти на новый уровень.
Также российский лидер сообщил, что ведомства двух стран продолжают работать над договоренностями, достигнутыми на саммите. Контакты между Москвой и Вашингтоном не прекращаются, что подтверждает важность встречи на Аляске.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп рассказал, что хранит фотографию с Владимиром Путиным в своем рабочем столе. Это, по его мнению, символизирует важность личных контактов между лидерами двух стран.