Путин оценил шансы возвращения западных компаний в РФ: что сказал президент

Путин обратил внимание, что Россия продолжает сотрудничество с некоторыми странами, несмотря на их недружественную политику. В частности, страна активно поставляет ядерное топливо для атомной энергетики. По словам президента, Россия не считает какие-либо государства недружественными. Он уточнил, что проблемы связаны с действиями отдельных элит в этих странах.