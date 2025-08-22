Ричмонд
Путин оценил шансы возвращения западных компаний в РФ: что сказал президент

Путин заявил, что многие западные компании могут вернуться в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что многие западные компании вернутся к работе в России. Об этом он сообщил во время визита в город Саров, где глава государства пообщался с работниками атомной отрасли.

«Те, кто уходит со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, и сейчас работают, а многие вернутся», — уточнил российский президент.

Путин обратил внимание, что Россия продолжает сотрудничество с некоторыми странами, несмотря на их недружественную политику. В частности, страна активно поставляет ядерное топливо для атомной энергетики. По словам президента, Россия не считает какие-либо государства недружественными. Он уточнил, что проблемы связаны с действиями отдельных элит в этих странах.