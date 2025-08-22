Ричмонд
Путин назвал важным для России способность сохранять свой суверенитет

Утрата суверенитета будет означать прекращение существования страны, считает российский лидер.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает важным для России способность сохранять свой суверенитет. По его мнению, утрата суверенитета может привести к прекращению существования России. Об этом он заявил во время выступления на встрече с работниками атомной отрасли 22 августа. В свое выступлении российский лидер также отметил, что Россия способна преодолеть все вызовы, и сейчас государство это продолжает это делать, вовремя реагируя на изменения в каких-либо сферах. Ранее Путин заявлял, что Россия не начала войну на Украине и делает все, чтобы она прекратилась.