Путин назвал важным для России способность сохранять свой суверенитет

Президент России Владимир Путин заявил, что считает важным для России способность сохранять свой суверенитет. По его мнению, утрата суверенитета может привести к прекращению существования России. Об этом он заявил во время выступления на встрече с работниками атомной отрасли 22 августа. В свое выступлении российский лидер также отметил, что Россия способна преодолеть все вызовы, и сейчас государство это продолжает это делать, вовремя реагируя на изменения в каких-либо сферах. Ранее Путин заявлял, что Россия не начала войну на Украине и делает все, чтобы она прекратилась.