Путин заявил о «свете в конце тоннеля» после прихода Трампа к власти

США и Россия после прихода Трампа к власти возобновили двусторонние контакты. Представители сторон встречались в Саудовской Аравии и Турции, они обсуждали не только конфликт на Украине, но и «раздражители» в двухсторонних отношениях, в том числе нормализацию работы посольств. Кроме того, Трамп несколько раз звонил Путину.