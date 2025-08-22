Ричмонд
Путин заявил о «свете в конце тоннеля» после прихода Трампа к власти

С возвращением на пост президента США Дональда Трампа в отношениях Москвы и Вашингтона «замаячил свет в конце тоннеля», заявил российский президент Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал смену тенденций в российско-американских отношениях.

«У нас была откровенная встреча на Аляске, контакты продолжаются на уровне наших министерств и компаний. Я рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны — это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений», — сказал он.

По словам президента, это зависит от западных партнеров России в широком смысле слова, потому что США тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе НАТО.

По этой причине именно от руководства Соединенных Штатов зависят следующие шаги, считает Путин.

Президент выразил уверенность, что лидерские качества Трампа являются хорошим залогом того, что отношения России и США будут восстанавливаться. «И надеюсь, что наша совместная работа на этой площадке сохранится», — заключил президент России.

США и Россия после прихода Трампа к власти возобновили двусторонние контакты. Представители сторон встречались в Саудовской Аравии и Турции, они обсуждали не только конфликт на Украине, но и «раздражители» в двухсторонних отношениях, в том числе нормализацию работы посольств. Кроме того, Трамп несколько раз звонил Путину.

15 августа на Аляске прошла первая за четыре года встреча президентов России и США. И Трамп, и Путин положительно оценивали итоги встречи, российский президент назвал их «полезными».

Президент США рассказывал, что его страна ведет с Россией переговоры о «крупных сделках по экономическому развитию». В мае Reuters сообщил, что республиканец все еще рассчитывает на экономическое сотрудничество с Москвой, и потому не вводит против нее новые санкции.

Путин допускал сотрудничество с США в сфере редкоземельных металлов. По словам российского президента, Москва обсуждает с США возможность вместе работать на Аляске. Глава американской торговой палаты Роберт Эйджи также говорил РБК, что у крупных компаний США из сферы энергетики и IT-сектора есть интерес к возвращению в Россию.

