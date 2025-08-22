Путин назвал очень хорошей свою встречу с трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин назвал очень хорошей свою встречу с главой США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом он сказал на в Сарове на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли.
Российский лидер отметил. что с приходом Трампа в Белый дом в отношениях России и США замаячил свет в конце тоннеля. Он также рассказал, что ведомства РФ и США продолжают контакты в развитие саммита.
Лидерские качества Дональда Трампа являются хорошим залогом для восстановления отношений с США, сказал Путин. Также он добавил, что РФ рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с США, сообщил Путин.
Также Владимир Путин назвал обучение иностранцев-атомщиков фактором мягкой силы РФ. Президент РФ прибыл в Саров и встретился с сотрудниками предприятий атомной отрасли страны.