Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ надеется на полномасштабное восстановление отношений с США

Президент РФ отметил, что восстановление отношений зависит прежде всего от западных партнеров.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Соединенными Штатами. Он отметил, что началом к этому стали первые шаги, сделанные обеими странами.

Глава российского государства подчеркнул, что восстановление отношений зависит прежде всего от западных партнеров.

Ранее Путин также заявил, что его встреча с Дональдом Трампом на Аляске прошла успешно. Путин отметил, что с приходом Трампа в Белый дом появилась возможность для налаживания диалога.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше