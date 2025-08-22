Путин: РФ надеется на полномасштабное восстановление отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Соединенными Штатами. Он отметил, что началом к этому стали первые шаги, сделанные обеими странами.
Глава российского государства подчеркнул, что восстановление отношений зависит прежде всего от западных партнеров.
Ранее Путин также заявил, что его встреча с Дональдом Трампом на Аляске прошла успешно. Путин отметил, что с приходом Трампа в Белый дом появилась возможность для налаживания диалога.
