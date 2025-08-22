Путин: Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в способности страны справиться с любыми трудностями.
«Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает», — заявил он во время встречи с представителями атомной отрасли в Сарове.
Глава государства подчеркнул, что страна обладает необходимым потенциалом и ресурсами для решения сложных задач, несмотря на внешние вызовы и давление.
Ранее Путин назвал важным для России способность сохранять свой суверенитет. По его мнению, утрата суверенитета может привести к прекращению существования России.