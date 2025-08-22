Трамп заявил о «неожиданном результате» встречи Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского может не принести ожидаемого результата. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп в пятницу, 22 августа, в беседе с журналистами.
Новость дополняется.
