Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

Президент России Владимир Путин заявил, что у Российской Федерации нет недружественных стран, но есть недружественные элиты. Об этом он рассказал на встрече со специалистами в Российском федеральном ядерном центре (РФИЦ) в нижегородском Сарове.

Источник: Life.ru

Глава государства подчеркнул, что поставки ядерного топлива сохраняются даже в государства, официально относимые к категории «недружественных». Он уточнил, что объёмы экспорта остаются значительными, а структура заказов позволяет России удерживать лидерские позиции в мировой отрасли.

«У нас нет недружественных стран. У нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — отметил российский лидер.

Напомним, 22 августа Путин прибыл в Саров в Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы.