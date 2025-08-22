Путин заявил, что у РФ нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

Глава государства подчеркнул, что поставки ядерного топлива сохраняются даже в государства, официально относимые к категории «недружественных». Он уточнил, что объёмы экспорта остаются значительными, а структура заказов позволяет России удерживать лидерские позиции в мировой отрасли.
«У нас нет недружественных стран. У нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — отметил российский лидер.
Напомним, 22 августа Путин прибыл в Саров в Нижегородской области, где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ. Он возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы.