Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове

Президент России Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) «Росатома».
По словам президента, более 1,4 тысячи сотрудников «Росатома» удостоены государственных наград в честь 80-летия отечественной атомной отрасли.
Путин также отметил, что госкорпорация «Росатом» занимает лидирующие позиции в сфере внедрения современных технологий.
«Благодаря вам и вашим коллегам “Росатом” находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, в том числе, как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока», — сказал президент, обращаясь к представителям предприятий атомной отрасли.