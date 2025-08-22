Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу ядерного центра в Сарове

«Благодаря вам и вашим коллегам “Росатом” находится в авангарде создания и внедрения передовых технологий в реализации крупных инфраструктурных проектов, таких, в том числе, как Северный морской путь, который станет частью трансарктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга через Мурманск до Владивостока», — сказал президент, обращаясь к представителям предприятий атомной отрасли.