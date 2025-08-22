Ричмонд
Путин: РФ делает все, чтобы прекратить конфликт на Украине

СВО — это способ прекратить начатые Киевом в 2014 году военные действия, заявил президент.

Источник: Аргументы и факты

Россия делает все для того, чтобы остановить военные действия, который Киев начал 11 лет назад против живущих в Донбассе мирных жителей, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война», — сказал он во время рабочей поездки в атомград Саров.

Глава РФ также отметил, что Запад, забывая об этом, пытается убедить всех, что Россия начала конфликт.

Спецоперация — это стремление России прекратить конфликт, который Украина начала в 2014 году, подчеркнул Путин.