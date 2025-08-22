Ричмонд
Путин: Россия обсуждает с США сотрудничество в Арктике и на Аляске

Путин уточнил, что Москва рассчитывает на полное восстановление отношений с Вашингтоном.

Источник: Комсомольская правда

Россия стремится к сотрудничеству с США в Арктике и на Аляске, сообщил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на полное восстановление отношений с Вашингтоном. По словам главы государства, первые шаги к этому уже сделаны обеими сторонами.

«Мы обсуждаем, кстати говоря, и с американскими партнерами возможность вместе работать в этой сфере. Причем не только в нашей Арктической зоне, но и на Аляске», — уточнил президент, говоря о совместной работе с США.

Владимир Путин отметил, что успех в восстановлении связей во многом зависит от позиции западных партнеров. Он выразил надежду, что диалог с США удастся вывести на новый уровень.

Президент рассказал, что его встреча с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске прошла продуктивно. Переговоры, по мнению Путина, создают основу для улучшения отношений между Россией и США. Он добавил, что приход Трампа к власти в США открыл новые возможности для конструктивного диалога.

