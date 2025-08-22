Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, исключающее форум «Армия» из перечня международных выставок военной продукции, запланированных в России на 2025 год. Документ был опубликован в пятницу, 22 августа.
Согласно тексту распоряжения, из списка международных выставок военного назначения, проводимых в РФ в 2025 году, исключена строка, относящаяся к международному военно-техническому форуму «Армия-2025».
Напомним, в 2024 году Международный военно-технический форум «Армия-2024» прошёл в парке «Патриот» в Подмосковье в сокращённом формате. Мероприятие длилось три дня вместо недели и не было массовым по посещаемости.
Рособоронэкспорт в 2023 заключил контракт на 500 млн долларов на форуме «Армия России».