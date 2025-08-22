Отношения России и Соединенных Штатов Америки находятся на низком уровне, однако благодаря президентству Дональда Трампа свет в конце тоннеля замаячил. Теперь Москва рассчитывает на полномасштабное восстановление отношений с Вашингтоном. С таким заявлением в пятницу, 22 августа, выступил президент РФ Владимир Путин.
Также глава государства в очередной раз прокомментировал их встречу с американским коллегой на Аляске. По его словам, диалог был содержательным и откровенным.
— Сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске, — приводит его слова РИА Новости.
Путин заверил, что контакты между Россией и США все еще продолжаются на уровне министерств и компаний.
До этого Трамп высказался, что если бы он и его российский коллега не понимали друг друга, то США находились бы в опасности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров несколько дней назад заявил, что Трампа пригласили в Россию. Отвечая на вопрос журналистов о том, может ли глава Белого дома посетить Россию, Лавров отметил, что у американского президента есть приглашение.
Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская считает, что полуостров является наилучшим местом для встречи президентов России, США и Украины Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского. По ее словам, именно на территории Крыма на протяжении всей истории происходят важные события, которые знаменуют начало новых эпох.