Путин заявил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

Во время рабочей поездки в Курск Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Они обсудили вопросы сохранения памяти о событиях 2024−2025 годов. Хинштейн предложил создать музей, посвящённый этим событиям, чтобы сохранить в истории подвиги защитников и стойкость жителей региона. Президент поддержал эту идею, отметив её важность.