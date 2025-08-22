Путин заявил, что Курская область и остальное приграничье будут восстановлены

Курская область и другие приграничные регионы будут восстановлены, сообщил президент России Владимир Путин. Этим он поделился в ходе визита в город ядерщиков Саров.
Также Путин уточнил, что для России важно сохранить суверенитет, поскольку без него страна не может существовать.
Ранее Путин отмечал, что ситуация в этих территориях остаётся сложной из-за близости к границе, но освобождение Курской области от Вооружённых сил Украины стало важным шагом.
Во время рабочей поездки в Курск Владимир Путин встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Александром Хинштейном. Они обсудили вопросы сохранения памяти о событиях 2024−2025 годов. Хинштейн предложил создать музей, посвящённый этим событиям, чтобы сохранить в истории подвиги защитников и стойкость жителей региона. Президент поддержал эту идею, отметив её важность.